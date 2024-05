A consegnare il 'Premio Bulgarelli' a Simone Inzaghi come miglior allenatore italiano è toccato a... Arrigo Sacchi. L'ex tecnico del Milan, che spesso e volentieri ha avuto da ridire sul lavoro del piacentino, parlando dal palco durante la cerimonia ha voluto correggere il tiro: "È un ragazzo d'oro. Io qualche volta l'ho bastonato, ma ho sempre cercato di spingerlo. E sono molto contento che stia facendo questo tipo di percorso. È diventato uno stratega".

"Quest'anno l'Inter ha vinto con merito - ha aggiunto Sacchi in un altro passaggio dell'intervento -. Con la furbizia non si va da nessuna parte, il calcio è uno sport collettivo, si gioca un undici. Ma poche squadre italiane giocano in undici e si può migliorare da questo punto di vista. Come Paese non giochiamo da squadra, è difficile riuscire a farlo a meno che non si vada a cercare delle persone affidabili, persone che danno tutto quello che possono".

