Riccardo Trevisani dice la sua a Fontana di Trevi riguardo alla prestazione dell'Inter nella gara di sabato contro il Sassuolo. "Sento dire che l'Inter ha lasciato sei punti al Sassuolo. La partita d'andata però è molto diversa. Quella di ritorno l'ha affrontata in maniera 'balneare', con cinque cambi. Quando l'Inter ha cambiato in massa ha preso tre gol dal Benfica, perché l'Inter come tutte le squadre non si può permettere turnover abbondante. Le alternative non sono come i titolari e i giocatori di 25-30 anni non ne hanno bisogno. Ne può avere bisogno Cristante che ha fatto 60 partite alla Roma. Qualche giocatore che boccheggia, ma non è che tutti hanno bisogno di non giocare".