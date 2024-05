Lautaro Martinez è spremuto, ma non si fermerà. Ha davanti a sé, come scrive La Gazzetta dello Sport, altri 14 mesi senza soste. Come tutti i nazionali nerazzurri. Finito il campionato avrà qualche giorno per staccare, poi andrà al raduno dell'Argentina che il 20 giugno disputerà la prima gara in Coppa America dopo due amichevoli il 9 e il 14. Giocherà fino al 14 luglio e il 10 agosto avrà il torneo olimpico che l'Inter proverà a fargli saltare, anche se il giocatore ha detto a suo tempo che avrebbe detto sì a Mascherano in caso di chiamata dal ct. Il 17 agosto parte la Serie A.

Da quel momento partirà l'annata coi nerazzurri che per quanto riguarda il campionato finirà a inizio giugno 2025. Il 15 giugno ci sarà il Mondiale per club della durata di un mese. E sarà così per tutti i "big" del gruppo. Anche per questo le forze andranno dosate guardando ai minutaggi ed è quel che è stato fatto notare anche dalla società a Inzaghi in vista della prossima stagione. Quest'anno Mkhitaryan ha giocato 23 partite consecutive da titolare, a 35 anni, ma è anche vero che non avrà impegni estivi. Va anche considerato che alcuni elementi come Frattesi, Bisseck, Buchanan o Carlos Augusto potrebbero accettare meno volentieri il part time.