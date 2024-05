Isaac Success regala un punto d'oro all'Udinese in chiave salvezza, segnando l'1-1 che, a pochi minuti dal traguardo, toglie la gioia della vittoria al Napoli sul campo nel quale aveva celebrato lo scudetto nella passata stagione. Il nigeriano rende vano il vantaggio segnato al 51' dal connazionale Victor Osimhen, che aveva pure messo a referto la sua personale doppietta all'80esimo prima che il VAR intervenisse per annullare tutto per offside. Buon per il napoletano Fabio Cannavaro, che raccoglie con molto piacere un pari che permette ai friulani di portarsi a -2 dal quartultimo posto con tre scontri diretti da giocare.