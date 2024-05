Stefano Sorrentino è rimasto piacevolmente stupito dal modo in cui Yann Sommer si è saputo calare nella realtà interista, facendo dimenticare in poco tempo André Onana, portiere che era diventato un idolo della tifoseria nella passata stagione: "Non mi aspettavo facesse un campionato di altissimo livello, 19 clean sheet sono tantissimi - le parole dell'ex estremo difensore di ChievoVerona e Palermo a Radio Tv Serie A -. E' un portiere atipico per quanto si è visto nell'ultimo decennio, dove vanno per la maggiore giocatori strutturati, di due metri d'altezza. Non ha bisogno di presentazioni, non lo scopriamo adesso, ma non credevo potesse imporsi così velocemente risultando decisivo. Handanovic? Fare paragoni non è mai bello, Samir è stata una colonna dell'Inter per tanti anni, ha dimostrato la sua grandezza. Se vogliamo un difetto è meno bravo coi piedi rispetto allo svizzero, anche se negli ultimi anni era migliorato".