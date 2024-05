Rispondendo alle domande a raffica di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Calafiori ha spiegato che Inter-Bologna 2-2 dello scorso 7 ottobre è stata la partita in cui ha capito che l'abito di difensore centrale cucitogli addosso da Thiago Motta avrebbe potuto rappresentare una svolta nella sua carriera: "Adesso come adesso mi piace giocare da centrale difensivo, contro l'Inter all'andata ho cominciato ad accorgermi di me", le sue parole.

Nel corso della chiacchierata, Calafiori ha anche nominato i migliori compagni con cui ha giocato in carriera, scegliendone quattro della Roma: "Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini e Kolarov".