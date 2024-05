Continua il finale di stagione serratissimo dell'Atalanta, che dopo la vittoria in rimonta a Salerno sarà attesa giovedì dal ritorno con l'Olympique Marsiglia in Europa League. Il tutto considerando anche il mancato ricollocamento della sfida con la Fiorentina non disputata per l'aggravarsi delle condizioni del dg viola Joe Barone, spirato nelle ore successive. Una situazione che il tecnico Gian Piero Gasperini commenta togliendosi qualche sassolino dalle scarpe in conferenza stampa: "Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso".

Il tecnico di Grugliasco ha poi ricordato: "Ci hanno messo anche il recupero con l'Inter tra Milan e Bologna, sfida che per noi è stata negativa. E' un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società".