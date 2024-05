I tifosi dell'Inter avranno l'opportunità di aggiudicarsi all'asta dei cimeli preziosi del derby Scudetto e contemporaneamente dare una mano all'ambiente. Da oggi fino al 13 maggio su eBay.it saranno infatti disponibili le maglie speciali autografate dai nerazzurri in occasione di Milan-Inter del 22 aprile, dove ogni numero racconta l'impatto del cambiamento climatico e della crisi di biodiversità sul pianeta. Il ricavato contribuirà a sostenere la campagna Our Nature di WWF Italia.

Sarà possibile partecipare all'asta attraverso questo link.

Aggiungi un pezzo speciale alla tua collezione e scendi in campo per il pianeta!



