Intervistato da SportPaper.it, l'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon si è espresso su Yann Sommer, l'estremo difensore della seconda stella nerazzurra: “Si, mi aspettavo questa importante annata per l’Inter. Sommer ha fatto in fretta ad adattarsi ed ha dimostrato di essere un portiere di esperienza e valido tecnicamente. E’ uno che usa i piedi per fare le cose semplici. Mi pare che abbia fatto due errori, pochissimi”.