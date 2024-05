Non è piaciuta a nessun interista, figurarsi a Massimo Moratti, la battuta fatta da Cristiano Giuntoli prima di Roma-Juve sul 5 maggio 2002, il giorno in cui i nerazzurri di Hector Cuper persero lo scudetto all'ultima giornata, consegnandolo nelle mani dei bianconeri: "Che cattivo Giuntoli - ha dichiarato col sorriso l'ex patron nerazzurro a Radio Kiss Kiss Napoli -. Io la ricordo come una giornata molto brutta, quindi faccio finta di niente".

Moratti, in seguito, si è espresso anche su un altro tema di stretta attualità, ovvero la proposta del ministro dello sport Andrea Abodi di istituire un'agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche che andrebbe a sostituirsi alla COVISOC: "Se il Governo interviene su una vicenda come quella della Covisoc e dell’eventuale agenzia allora, evidentemente, c’è qualcosa da correggere. Ma la ritengo una vicenda brutta", le parole di MM.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!