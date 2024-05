Nuovo riconoscimento personale per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, che appena qualche settimana fa ha vinto il suo primo scudetto da allenatore, ha ricevuto oggi - direttamente da Arrigo Sacchi - il 'Premio Bulgarelli' in qualità di miglior allenatore italiano, ha rilasciato qualche dichiarazione alla stampre presente parlando del tricolore appena conquistato e lanciando allo stesso tempo segnali per il progetto del futuro: "Questo scudetto è quello della gioia perché sappiamo di aver fatto felici milioni di interisti che aspettavano da tanto questa seconda stella che fortunatamente è arrivata. Per noi è un grandissimo orgoglio. Ho dei ragazzi a cui in campo piace giocare a calcio, affrontare la difficoltà delle partite. Poi io non mi soffermerei a pensare solo all'Inter di quest'anno perché questa squadra è da tre anni che gioca con un determinato modulo e principi che ci hanno permesso di vincere sei titoli e fare una finale di Champions. Quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto ed è giusto godercelo insieme ai nostri fantastici tifosi. Nel giorno d’oggi bisogna sempre guardare avanti. Sappiamo cosa abbiamo fatto in questi tre anni, si è visto tanto, ma vogliamo continuare a vincere. La società si sta già muovendo per far sì che le cose possano ancora migliorare e continuare a regalare gioie a questi fantastici tifosi", le parole del piacentino.

Quello dell'Inter sarà un mercato creativo?

"Ho la fortuna di avere una società sempre presente e attiva, sono sempre in movimento perché nel calcio c'è sempre da migliorare nonostante paletti e budget perché la nostra tifoseria merita di stare al top".

Cosa pensa del Mondiale per Club?

"Sarà una stagione nuova per tutti, solitamente a fine anno si va in vacanza e invece noi giocheremo il Mondiale per Club. Insieme a società e preparatore stiamo organizzando tutto per farci trovare pronti”.

