Durante Pressing di ieri sera, Riccardo Trevisani ha espresso la sua riguardo alle cifre che circolano riguardo al rinnovo di contratto che Lautaro Martinez potrebbe firmare con l'Inter.

"La pausa che si vede a livello realizzativo c'è tutti gli anni - dice -. Ottanta-novanta giorni in cui va in sciopero. E' una valutazione complessiva del giocatore che devi fare, oltre al fatto che le presenze in Champions League sono tanti e i gol sono pochi, l'assenza ogni campionato per tre mesi è un altro fattore. Dopodiché è un giocatore formidabile, per arrivare alla categoria sopra dei supercampioni manca un pezzo. Il livello di chi prende 10 milioni l'anno è superiore".