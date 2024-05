Simone Inzaghi è pronto a sedersi attorno a un tavolo con la dirigenza per parlare del rinnovo di contratto fino al 2027 ma soprattutto di garanzie sul prossimo mercato. In passato ha accettato cessioni a volte dolorose, ora chiederà altre tre pedine oltre a Taremi e Zielinski, già arrivati.

I nomi sono quelli di Bento in porta, Buongiorno come sogno per il reparto difensivo e Gudmundsson quale jolly per l'attacco. Così il tecnico si riterrebbe alla guida di una squadra profonda e competitiva per ripetersi in campionato e dire la sua in Champions League e Mondiale per club. Se invece non fosse possibile spendere per questi acquisti, la condizione richiesta è almeno quella di non procedere a cessioni oltre a quelle degli esuberi e dei giovani.