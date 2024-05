Ex calciatore e poi allenatore con un forte legame con il Torino, Ezio Rossi parla oggi a Tuttosport della situazione dei granata e in particolare di Alessandro Buongiorno.

"Lui è veramente molto legato ai colori granata - dice -. La questione è semplice: Buongiorno ha già detto no in passato a offerte importanti, ora è il Toro che deve far sì che possa non cedere alle offerte irrinunciabili che stanno arrivando. Certamente è molto più facile dire “resto tutta la vita all’Inter” come ha fatto Bastoni che farlo al Torino. Se i granata saranno competitivi e faranno una squadra importante, sarà più facile per Alessandro resistere al pressing dei grandi club".