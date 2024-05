A margine del 'Gran Galà del Calcio' organizzarto da ADICOSP, ha preso la parola il presidente dell'organizzazione, Alfonso Morrone. Che ha detto la sua sul tema del giorno, ovvero le polemiche nate dall'intenzione del governo di creare un'agenzia di controllo economico dei club professionistici: "Senza entrare nel tema in particolare dico che questo provvedimento andrebbe fatto digerire a FIFA, UEFA e CIO che non hanno mai gradito le ingerenze dei Governi in ambito sportivo. In Spagna, ad esempio, stanno vivendo una situazione simile con le ingerenze del Governo in merito all'elezione del nuovo presidente Federale. Ingerenze che non sono state viste bene dagli organi che ho citato in precedenza tanto da minacciare la Federazione Spagnola di essere estromessa dalle competizioni internazionali. Chiudo dicendo che ho stima di Andrea Abodi e del presidente Gabriele Gravina e spero che questa querelle finisca il prima possibile. La politica deve occuparsi di sport, ma deve mai occuparlo".