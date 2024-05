Un infortunio alla caviglia lo ha tenuto fuori tre mesi e probabilmente gli ha fatto perdere posizioni nelle gerarchie di Luis Enrique, che ormai lo considera solo il quarto centrale a sua disposizione. Milan Skriniar è arrivato al Paris Saint-Germain la scorsa estate dopo un traumatico addio a parametro zero all'Inter, con un anno di ritardo rispetto alle aspettative del club francese. Eppure tutte le aspettative, evidenzia la Gazzetta dello Sport, finora sono state disilluse e lo slovacco sembra solo un lontano parente rispetto al leader difensivo che vestiva la maglia nerazzurra, prima di comunicare la sua decisione di andarsene.

Significativo che a Dortmund, dopo il grave infortunio occorso a Lucas Hernandez (rottura del crociato), l'allenatore del PSG abbia preferito il brasiliano Beraldo a Skriniar. Ma proprio la lunga assenza del francese potrebbe riportare l'ex Inter in prima linea per il resto della stagione, poi però in estate verranno fatte le dovute valutazioni anche perché nel mentre tornerà Presnel Kimpembé, assente per un doppio intervento al tendine d'Achille dal febbraio 2023 e disponibile nelle previsioni dal prossimo autunno. Naturalmente il club si sta già muovendo sul mercato, tentando di strappare il classe 2005 Leny Yoro dalle grinfie del Real Madrid. Peccato che il Lilla lo valuti 100 milioni nonostante la scadenza del contratto nel giugno 2025. Altro obiettivo è Aymeric Laporte, che è tra i calciatori meno soddisfatti del campionato saudita, in forza all'All-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

In questo contesto, rimane in bilico la posizione di Skriniar che però con un contratto da 9 milioni a stagione non è facilmente cedibile. Ad oggi è più probabile la permanenza dello slovacco a Parigi, al netto di un ruolo più marginale di quanto sperato, a meno che non arrivi una proposta dalla Premier League (il Manchester United potrebbe perdere uno tra Harry Maguire e Raphael Varane) o dall'Arabia Saudita. Non certo il prosieguo della carriera che l'ex nerazzurro si aspettava lasciando Milano.