Lautaro Martínez ha sia esordito in Serie A TIM contro il Sassuolo, il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, che realizzato la sua prima marcatura multipla nel torneo contro i neroverdi: doppietta il 20 ottobre 2019 (5 gol in generale contro gli emilani in campionato).



Il Toro non segna però in Serie A dal 28 febbraio contro l’Atalanta (6 match senza gol da allora), solo due volte ha registrato una striscia più lunga senza reti nel torneo (8 nel periodo dicembre 2021-febbraio 2022 e 7 nel periodo aprile-agosto 2019).