Inzaghi l'ha detto chiaro: lui terrebbe tutti di questo gruppo in grado di regalare ai tifosi la seconda stella. Ma probabilmente non andrà così. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, alcuni addii ci saranno, sebbene, rispetto agli ultimi anni, non riguarderanno i big della rosa.

Tre i nomi che vengono fatti in tal senso sono quelli di Dumfries, Arnautovic e Valentin Carboni. E non va dimanticato il doppio arrivo di Taremi e Zielinski che saranno i rimpiazzi di Sanchez e Klaassen. L'obiettivo è alzare il livello delle riserve perché Inzaghi inizi davvero a ruotare le risorse.

Per quanto riguarda l'attacco, il preferito resta sempre Gudmundsson, che ha concesso tempo ai nerazzurri. Resta valida l'opzione giovane di Ilenikhena dell'Anversa: qui il problema è la concorrenza inglese. E l'eventuale quinta punta non potrà che essere un giovane di casa per ragioni di lista.

In uscita Dumfries, tra un'esplosione attesa e mai arrivata e un rinnovo ancora in bilico: l'Inter si aspetta un incasso da 25-30 milioni per la sua cessione. Diverso il caso di Valentin Carboni, pronto a tornare ad Appiano dopo il prestito al Monza: il talento del 19enne già convocato da Scaloni è cristallino, ma è altrettanto evidente la scarsa compatibilità tattica nel 3-5-2 di Inzaghi. Lui potrebbe portare 30 milioni: con questi soldi, l'Inter concederebbe il via libera secondo la rosea.