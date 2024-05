Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, si tiene lontano dalla polemiche nate sui social dopo la vittoria della speranza in chiave salvezza ottenuta dal Sassuolo a spese di un'Inter che sabato sera non è apparsa proprio sul pezzo: "Io non le vedo mai le partite degli altri, mi interessa la mia squadra. Siamo concentrati, faremo la nostra gara contro i nerazzurri venerdì - le sue parole a TVPlay.it -. Viviamo la situazione serenamente, ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti perché dopo un anno in cui abbiamo espresso un buon calcio siamo ancora lì a lottare. Speriamo di raggiungere il sogno salvezza".