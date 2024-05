Come già sottolineato dall'Inter nel comunicato emesso ieri, alla festa dopo la gara contro la Lazio del 19 maggio (data che potrebbe mutare) ci saranno Ligabue che canterà "Urlando contro il cielo" più altre due hit cantate da Tananai. Non ci sarà invece Andrea Bocelli perché in Brasile in quei giorni.

Il 20 maggio al Castello Sforzesco, invece, è in programma l'evento privato per dipendenti e sponsor e sono stati invitati Max Pezzali oltre al trio formato da Madame, Ros Villain e Tananai che riprodurranno "Ho fatto un sogno".

Ad oggi per Inter-Lazio sono arrivate 150mila richieste, a dimostrazione della voglia di festa che c'è nell'ambiente nerazzurro. Stamattina si apre la vendita libera.