Conquistata la semifinale scudetto diretta nello scorso turno, l'Inter Primavera scenderà in campo sabato 11 maggio, a 180 minuti dalla fine della regular season, per difendere il primo posto in classifica che, teoricamente, le darebbe un vantaggio proprio verso l'ultimo atto del campionato. i nerazzurrini saranno ospiti della Lazio, sul campo 'Mirko Fersini' di Formello, con kick-off fissato dalla Lega Serie A alle ore 13.