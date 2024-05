Non basta l'orgoglio alla Salernitana, che nel primo tempo pregusta una vittoria prestigiosa per rendere meno amara la retrocessione in Serie B ma alla lunga si arrende a un'Atalanta più forte, trasformata dai cambi effettuati da Gian Piero Gasperini all'intervallo. Loum Tchaouna manda avanti i granata al minuto 18', un vantaggio che resiste fino al 57', quando Gianluca Scamacca gira a rete un'ottima torre di testa di Marco Pasalic. Sei minuti più tardi è Teun Koopmeiners a completare la rimonta della Dea, che porta a casa tre punti fondamentali in chiave Champions League appaiando in classifica la Roma, contro cui giocherà lo scontro diretto domenica sera. Il quinto posto, per ora, è dei bergamaschi, visto che hanno disputato una partita in meno.