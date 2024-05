Intervenuto a DAZN dopo il pari casalingo per 3-3 contro il Genoa, il difensore del Milan, Alessandro Florenzi è tornato a parlare del ko al derby e dello scudetto vinto dall'Inter proprio in casa dei rossoneri.

L’eliminazione dall’Europa League ha pesato nei giudizi? O più il derby?

"Secondo me ha pesato tanto che in quei 10 giorni ci siamo giocati un po’ tutti. C’erano speranze da parte di tutti di giocarsi un trofeo e siamo usciti con la Roma, sicuramente la vittoria dello Scudetto dell’Inter ha tolto qualcosa. Se avesse vinto un’altra squadra forse stavamo parlando di altro, ma comunque amareggiati per non aver vinto lo scudetto. Ma parlavamo di altro secondo me".

Poi, a REDE 98, l'ex Roma ha aggiunto: "Poi ci sono stagioni che vanno così, dove noi ci siamo giocati tutto praticamente. Le due con la Roma e il derby con l'Inter. È ovvio che spostano un po' tutto il pensiero della gente. Detto questo, credo che io e tutti i ragazzi abbiamo dato il 'fritto' per questa maglia, compreso il mister, perché comunque ha sempre dato tutto quello che aveva e sono sicuro che dentro di lui è molto dispiaciuto per questa situazione".