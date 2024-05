Igli Tare ricambia le parole di profonda stima spese per lui in mattinata da Simone Inzaghi, il quale - durante la cerimonia del 'Premio Bulgarelli' - ha ringraziato il suo ex direttore sportivo per avergli dato l'opportunità, assieme al presidente Claudio Lotito, di cominciare la carriera di allenatore tra i professionisti: "Mi hanno fatto tanto piacere le sue dichiarazioni, il suo percorso è un orgoglio per noi perché è anche il frutto di quello che ha imparato alla Lazio - le parole raccolte da Calciomercato.it a margine del 'Gran Gala del Calcio Adicosp' -. Siamo felici per lo scudetto, l'Inter è stata la squadra migliore del campionato dominando dal primo all'ultimo".

La forza dell'Inter e di Inzaghi è nata dopo Istanbul?

"La finale è stata la consacrazione della consapevolezza di essere arrivati a un livello importante. L'ambiente, dopo Istanbul, gli ha tolto un peso dalle spalle, prima di Istanbul non si dava tanta importanza al suo percorso anche se era già glorioso, con tanti trofei. Per questo dico che avere pazienza dà i suoi frutti".

Vedrebbe bene Immobile all'Inter?

"Non si discute la qualità di Ciro, può giocare ovunque. E' una pedina importante per la Lazio, sarà difficile strapparlo da lì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!