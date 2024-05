Lukas Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen, scendendo in campo nel match vinto dai neocampioni di Germania per 5-1 in casa dell'Eintracht Francoforte ha stabilito un primato speciale per la Bundesliga: il nazionale finlandese ha infatti collezionato la sua presenza numero 292 nel campionato tedesco, superando nella graduatoria Yann Sommer, oggi all'Inter dopo un passato tra Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco che lo ha portato a giocare 291 incontri: "Non sapevo di poter battere un record, ma mi riempie di orgoglio", ha affermato Hradecky nel dopogara.

Per lui, ora, una nuova missione: chiudere imbattuto il campionato con le Aspirine a 180 minuti dalla fine: "Se dovesse succedere, potrei raccontarlo ai miei nipoti", aggiunge.