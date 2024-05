Non solo l'agenzia governativa sui conti del calcio, il Governo potrebbe pensare a ribaltare anche la giustizia sportiva. La preoccupazione nel mondo del pallone, come riporta il Corriere dello Sport, è che il prossimo passo sia in questa direzione, visto che il ministro Andrea Abodi in passato ha parlato anche di questo aspetto riferendosi a quanto accaduto un anno fa alla Juventus.

Non solo Abodi, ma anche Giorgetti è al centro della diatriba. Nel 2019 svuotò di poteri il Coni facendo nascere Sport e Salute. In prospettiva c'è anche un gioco di nomine che riguarda la Covisoc e non solo. Ci sono infatti anche organi quali la Coaps (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), la procura federale, il tribunale, la Corte federale d’Appello, la Corte sportiva d’Appello e la Commissione di garanzia. Sono state tutte decise sempre dallo sport, ma sono poltrone che ovviamente fanno gola al mondo politico.