Maurizio Ughi, fondatore e presidente di SNAI fino al 2012, è intervenuto nel podcast di Alessandro Allara 'Confessioni di un Bookmaker', raccontando come è nata l'idea di premiare in anticipo gli scommettitori che avevano giocato in antepost sulla vittoria del campionato da parte dell'Inter: "Diciamo che è stato un blitz suggerito da un mio collega nel Consiglio d'Amministrazione; a fine febbraio ci siamo detti che secondo i nostri quotisti l'Inter era destinata a vincere il campionato e allora ci siamo presi il rischio. Abbiamo comprato tutti i biglietti vincenti, chi voleva riscuotere in quel momento poteva farlo. Fu una bella azione di campagna promozionale con tutti i giornalisti: alla sera, finita una partita, mandammo un messaggio a tutti i giornalisti che conoscevamo annunciando che l'indomani avremmo cominciato a pagare le scommesse sulla vittoria nerazzurra. Da lì ci aprirono tutti i telegiornali, ne parlò anche la 'Domenica Sportiva'; abbiamo avuto un grande ritorno su questo".

L'iniziativa suscitò anche parecchie polemiche, ma Ughi non fa un passo indietro sulla validità dell'operazione: "Fu una dimostrazione del nostro stare dalla parte del cliente. A volte, quando si prendono conflitti col cliente l'importante è dare sempre ragione al cliente, perché nostra fonte di reddito e di immagine e deve sentirsi tutelato da noi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!