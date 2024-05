L'Inter nei derby ci ha preso gusto in tutte le categorie: Milano è nerazzurra anche nell'Under 14. L'Inter di Marco Sala ha battuto per 3-1 i pari età del Milan nel girone B della fase interregionale del torneo Under 14 Pro. Di seguito il comunicato completo della FIGC.

"Inizia con un successo il cammino del Genoa nel girone A della fase interregionale del torneo Under 14 Pro. I rossoblù di Domenico Criscito si sono imposti 3-0 in trasferta sul Torino grazie alle reti di Filippo Bocchi, autore di una doppietta, e Andrea Guernieri.

Girone A. La Cremonese di Christian Oneda ha vinto 5-1 all'Arvedi' con l'Atalanta. I grigiorossi, dopo essere passati in vantaggio al 17' con Alessandro Banes Duany, hanno raddoppiato al 30' con Nicola Zanardelli prima di trovare, a inizio ripresa (37'), la rete del 3-0 grazie a Cristian Norelli. I nerazzurri, prima del fischio finale, hanno accorciato le distanze con Alessandro Percassi al 58' prima di incassare altre due: rispettivamente il gol di Lorenzo Morroi al 65' e l'autorete di Albion Muji al 68'.

Girone B. Prova di forza dell'Inter di Marco Sala che, all'Accademia Internazionale Calcio, ha battuto 3-1 il Milan (doppietta di Filippo Serantoni e gol di Riccardo Marchesi per i nerazzurri) mentre il Südtirol di Marco Marzari ha superato 1-0 fuori casa il Cittadella (risolutivo Luis Pixner).

Girone C. Nell'anticipo di sabato, l'Hellas Verona di Jacopo De Paolini e la Fiorentina di Matia Balestracci hanno pareggiato 0-0 al 'Tavellin'. Successo casalingo, invece, per il Parma di Andrea Zandonai, che ha superato 3-2 il Sassuolo (a segno per i gialloblù Fatih e doppietta di Ghiraldi).

Girone D. Il Napoli di Alessandro Perfetto si è imposto 3-1 al 'Kennedy' sulla Roma (in gol per gli azzurri Francesco Petriccione e doppietta di Aldo Di Tella). Posticipata a martedì 7 maggio (ore 15), invece, Bari-Lazio in programma all''Antonucci' di Bitetto".

Torneo Under 14 Pro - Fase interregionale

1ª giornata (4-5 maggio)

Girone A (comitato pilota: Piemonte-Valle d'Aosta)

Cremonese-Atalanta 5-1

Torino-Genoa 0-3

Classifica: Cremonese e Genoa 3, Torino e Atalanta 0

Girone B (comitato pilota: Lombardia)

Inter-Milan 3-1

Cittadella-Südtirol 0-1

Classifica: Inter e Südtirol 3, Cittadella e Milan 0

Girone C (comitato pilota: Emilia-Romagna)

Hellas Verona-Fiorentina 0-0

Parma-Sassuolo 3-1

Classifica: Parma 3, Hellas Verona e Fiorentina 1, Sassuolo 0

Girone D (comitato pilota: Puglia)

Napoli-Roma 3-1

Bari-Lazio (martedì 7 maggio, ore 15, stadio 'Antonio Antonucci' di Bitetto)

Classifica: Napoli 3, Bari*, Lazio* e Roma 0

*una partita in meno".