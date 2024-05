Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, l'attore Diego Abatantuono, tifoso milanista, cerca di ridimensionare quella che è stata la festa per il ventesimo Scudetto dell'Inter, consumata proprio dopo la vittoria contro il Milan, andando addirittura a toccare un argomento poco inerente ma che evidentemente a distanza di anni fa fatica ad andare giù: "L’Inter è una squadra che trasforma la casualità in eventi. Il Triplete, per esempio, che detta in spagnolo è già una parola di un provincialismo assoluto: non esiste, non è una coppa che danno, non è un torneo. La stessa cosa è successa con l’ultimo derby. Che poi l’Inter quest’anno sia molto forte, fortissima, questo è un altro discorso: ha vinto quasi tutte le partite comprese quelle contro il Milan".