Potrebbe verificarsi un clamoroso caso di porte girevoli in quel di Pisa per quel che riguarda il ruolo di direttore sportivo. Il club toscano, secondo Tutto Mercato Web, starebbe infatti meditando di richiamare Aleksandar Kolarov: l'ex terzino di Lazio e Inter fu scelto come dirigente già all'inizio di questa stagione, ma dovette fare i conti con l'addio dopo 37 giorni dall'assegnazione dell'incarico. Adesso, i nerazzurri potrebbero ridargli l'opportunità di agire da uomo mercato in sostituzione di Stefano Stefanelli.