Arriva una brutta notizia per Palazzo Marino: il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo relativo al secondo anello di San Siro. Lo riporta Calcio e Finanza. Il ricorso era stato presentato contro il parere della Sovrintendenza, che aveva anticipato il vincolo sul secondo anello dello stadio Giuseppe Meazza, rendendo impossibile l’abbattimento dello stadio e la prosecuzione del progetto per un nuovo impianto nell’area, voluto da Inter e Milan.

Il TAR ha ritenuto inammissibile tale ricorso dichiarando:

- inammissibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui contestano gli atti gravati in relazione alla configurazione di un archivio pubblico e indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda e dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge;

- inammissibili nel resto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto esposto in motivazione;

- di compensare tra le parti le spese di lite.

