L’Inter è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata (20) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i nerazzurri non hanno mai registrato più clean sheet in una singola stagione nella loro storia in Serie A TIM (20 anche nel 1988/89 con Giovanni Trapattoni allenatore). Contro il Sassuolo l'Inter di Inzaghi potrebbe dunque scrivere un altro prestigioso record.