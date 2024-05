Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la stagione dell'Inter, soffermandosi anche su quella del Napoli: "Nella scorsa stagione il Mondiale ha creato un rapporto di forze sbilanciato rispetto alla realtà. Con questo non voglio dire che il Napoli non abbia dimostrato di essere più forte. Non era però una squadra da dare 20 punti all’Inter, ora ne ha 40 sotto. Quest’anno la situazione è ribaltata e tutto viene ingigantito. Anche i giudizi negativi. Su alcuni verdetti della stagione del Mondiale bisogna ridimensionarsi".