AUDERO 6 - Messo in difficoltà dai retrropassaggi di Dumfries, è molto bravo sul destro di Lipani anche se deve arrendersi al cospetto della botta di Laurentié, su cui ha poco margine per intervenire. Da quel momento non gli toccas più intervenire in modo serio.

PAVARD 6 - Stringe spesso con De Vrij quando il pallone è tra i piedi di Laurentié o Pinamonti, per il resto la sua serata reggiana è a trazione anteriore. Come per i colleghi di fascia, gli spazi per salire sono pochi e sulla propria corsia Dumfries è troppo imprevedibile per fare un passo davanti di troppo. Il francese con alcuni inserimenti senza palla riesce comunque a favorire la creazione di spazi. Un po' nervoso nel finale quando ha parecchie storie tese con Marchetti.

DE VRIJ 6 - Con il Sassuolo che, dopo il vantaggio, sceglie di attendere basso l'Inter, l'olandese gode di molta libertà nella costruzione della manovra, portando anche palla indisturbato. Nei rari casi in cui viene impegnato se la cava come sempre ottimamente, soprattutto quando sullo 0-0 salva su Matheus Henrique pronto a entrare indisturbato in area.

BASTONI 6 - Il più vivace tra i suoi nella prima parte del primo tempo. L'Inter spinge poco a sinistra perché Carlos Augusto viene controllato a dovere e allora tocca all'azzurro prendere qualche inizziativa nella metà campo emiliana. Splendidi un paio di palloni messi in mezzo dalla trequarti, con quel giro che semina il panico tra i difensori di Ballardini. Però non è la serata in cui prendersi le abituali licenze offensive. DAL 69' BUCHANAN 6 - Un paio di spunti per provare a trasformare la corsia mancina in un'arma nel finale. Il fatto che i compagni lo cerchino spesso significa che si fidano di lui.

DUMFRIES 5 - Al di là di qualche bel pallone messo in mezzo che avrebbe meritato miglior sorte, la sua prestazione viene macchiata dalla grave ingenuità su Doig che porta alla rete decisiva di Laurentié. A questo l'olandese aggiunge due retropassaggi mal calibrati che mettono in difficoltà Audero. Le poche cose buone mostrate davanti si perdono di fronte a certi strafalcioni. DAL 60' CUADRADO 6 - Si rivede dopo mesi di assenza e rispetto a molti subentrati ha un impatto positivo, perché crea decisamente più opportunità a destra e dialoga bene tecnicamente con i compagni.

FRATTESI 5,5 - Torna in quella che meno di un anno fa era ancora casa sua e lo fa con la classica verve agonistica, anche se rispetto al solito mancano i suoi inserimenti che aprono le scatole avversarie. Agisce forse troppo distante dalla porta e contro un avversario dal baricentro così basso e poco incline a scoprire il fianco gli tocca soprattutto partecipare alla manovra oltre a lottare sui palloni in contesa. Nella ripresa scatta spesso senza palla ma viene ignorato. Serata non certo indimenticabile. DAL 69' BARELLA 5,5 - Entra accompagnato da un certo nervosismo che non si preoccupa neanche di nascondere quando l'arbitro fischia un fallo contro i suoi. Tecnicamente e tatticamente non offre significativi contributi utili alla causa.

ASLLANI 6,5 - La chicca della sua serata è l'assist stile Calhanoglu con cui mette Dumfries davanti a Consigli (con simil replica per Carlos Augusto). Gioca con serenità, sbaglia poco e forza raramente, distinguendosi anche per un filtro virtuale davanti alla difesa. Bene anche nei ribaltoni di gioco e negli alleggerimenti, forse gli manca quel cambio di passo che in certi frangenti farebbe comodo. Resta ben connesso alla partita anche nelle evidenti difficoltà della squadra. DAL 74' KLAASSEN 6 - Si piazza a metà campo e alimenta la spinta nerazzurra facendo gireare il pallone, con gli avversari sempre più schiacciati dietro.

MKHITARYAN 6 - Sempre al suo posto, anche in una serata in cui la mediana viene rivoluzionata perché a uno come l'armeno è impensabile rinunciare dall'inizio. La compattezza delle linee del Sassuolo gli impedisce di trovare spazi, anche allargando sulla fascia dove i padroni di casa fanno buona guardia. Riesce comunque a farsi trovare dai compagni ogni volta che ne hanno bisogno. Esce per esigenze tattiche. DAL 60' ARNAUTOVIC 5,5 - Ingresso quasi letargico, non riesce a farsi rispettare in area di rigore avversaria e con una reattività rivedibile favorisce il lavoro dei centrali neroverdi.

CARLOS AUGUSTO 6 - Toljan e l'organizzazione ideata da Ballardini tappano la via d'uscita a sinistra, dove il brasiliano è costretto a fermarsi appena oltre la metà campo per assenza di varchi in cui inserirsi, o per aspettare le sovrapposizioni di Bastoni. Più attivo nella fase difensiva (ottime chiusure in velocità nella ripresa), che lo vede puntuale negli interventi sui cross che spiovono dall'altra parte. Però è frustrante per uno come lui vedersi tarpare le ali.

SANCHEZ 5,5 - A parte un destro troppo cenbtrale nel primo tempo, in fase offensiva si vede davvero poco. Svaria su tutto il fronte ma con pochi metri per girarsi è complicato provare a inventare qualcosa. Quando asi abbassa sulla trequarti gode di maggiore libertà ma a parte qualche calcio piazzato riversato in area produce ben poco per giustificare la sua presenza in campo.

MARTINEZ 5,5 - La solita prestazione generosa, in cui porta a casa punizioni e si sbatte per aiutare i compagni o trovare spazi. Però a parte la rete al tramonto del primo tempo, annullata dal VAR per netto fuorigioco dopo quasi due minuti di attesa, l'unica opportunità gli capita in avvio sul cross di Dumfries che il Toro gira sull'esterno della rete. Serata da polveri bagnate e il digiuno continua.

ALL. INZAGHI 6 - Che l'Inter non avrebbe giocato alla morte questa partita lo si poteva intuire dalla scelta dei titolari, con diversi volti nuovi. A maggior ragione con i cambi in corso, pochi calciatori in grado di garantire, per quanto possibile, una svolta alla prestazione della squadra. Che è stata un costante giro palla infruttuoso, destinato a sbattere contro il muro compatto del Sassuolo e con numerosi nerazzurri in serata storta, soprattutto dal punto di vista tecnico. Il lato positivo è aver coinvolto molte seconde linee e a questo punto del campionato è anche giusto. Quello negativo è non aver avuto grandi risposte da molte di loro. Poi, ci mancherebbe, il fastidio per la sconfitta è minimo...



SASSUOLO: Consigli 6, Erlic 6,5, Ferrari 6,5, Kumbulla 6,5, Toljan 6,5 (dall'85' Missori sv), Lipani 6 (dal 71' Obiang 6), Henrique 6,5 (dall'85' Racic sv), Thorstvedt 6 (dal 59' Boloca 6), Doig 6,5, Laurienté 6,5, Pinamonti 6. All. Ballardini 6



ARBITRO: MARCHETTI 6 - Serata di facile gestione, con due soli cartellini gialli estratti solo nel finale anche se in precedenza le occasioni per ammonire c'erano state. Lascia perplessi la gestione del recupero: in una partita assai spezzettata e con i padroni di casa che hanno legittimamente perso molto tempo solo 4 minuti di recupero sono una miseria.

ASSISTENTI: Galetto 5,5 - Fontemurato 5,5

VAR: Valeri 6