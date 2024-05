Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio ADICOSP, nel quale è stato premiato come miglior ds di Serie B 2022/2023 dicendo la sua sulla lotta per la salvezza: "Mancano 3 partite, siamo lì. Avevamo detto all'inizio dell'anno che volevamo lottarci la permanenza in categoria fino in fondo, ci stiamo riuscendo. Speriamo che questo sogno si avveri".

Si aspettava la vittoria del Sassuolo contro l'Inter?

"Il Sassuolo è una squadra forte, ha giocatori importanti, ha vinto all'andata e al ritorno contro i nerazzurri. Sono stati bravi".