La Procura Federale ha chiuso le indagini sulla festa scudetto dell'Inter avvenuta per le strade della città di Milano, con particolare riferimento allo striscione alzato al cielo da Dumfries raffigurante Theo Hernandez al guinzaglio. Come già accaduto per episodi simili, riporta oggi il Corriere dello Sport, la proposta del procuratore Chiné sarà quella di chiudere con un patteggiamento e quindi una multa. L'Inter e il giocatore, molto probabilmente, accetteranno la proposta.