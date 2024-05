Ernesto Paolillo va all'attacco della Covisoc. L'ex dirigente dell'Inter, intervistato da Tutto Mercato Web, si scaglia contro l'organismo di controllo finanziario definendo la sua struttura completamente inadeguata: "Gli allarmi non sono scattati per tempo. La Covisoc andava migliorata, i controlli perfezionati. Gli errori fatti in passato sono stati tanti, con conseguenze estremamente gravi, basti pensare al caso Parma. Ma non solo. C'è una lunga casistica di club andati in fallimento, altri quasi. Non ci sono stati i controlli che avrebbero evitato questa cosa. La riforma voluta da Andrea Abodi? È giusto che il controllore non dipenda dal controllato. L'ente dev'essere estraneo, senza l'influenza del club, della Lega, della Federazione. Ora stanno paventando un'ingerenza della politica nello sport, ma dipende come viene fatta, si può creare qualcosa di autonomo senza che questo obbedisca e abbia diretta influenza dalla politica. Un conto è dire che la politica sceglie un ente, ma hanno creato anche Antitrust, Consob, Banca d'Italia. Questi enti non rispondono alla politica e questo deve avvenire anche nel calcio. I conti sono sempre più importanti e necessitano controlli. Ora sono fatti male, da incompetenti, oppure in maniera superficiale".

Crede che FIFA e UEFA toglieranno i club dalle Coppe?

"Ma no, ma no, assolutamente no. Dipende come viene fatta. Se la politica si limita a definire un organismo di controllo è solamente per correttezza. Vogliamo dire che l'Antitrust risponde alla politica? La Consob o la Banca d'Italia lo fanno? Non scherziamo".

Inevitabile un parere sulla situazione di Steven Zhang: "Io ho un'idea da fuori, da lontano, non può essere una fotografia precisa della situazione. Vista così, considerando il livello del debito, sono personalmente convinto che siano costretti a vendere".

