"La frenata dei bianconeri c’è stata e lo dicono i numeri. Al di lá dell’Inter che ha fatto un campionato straordinario, le altre big hanno zoppicato un po’ tutte. A partire dal Milan. Di solito succede quando c’è un campionato equilibrato". Così Dino Zoff, in un'intervista a Tuttosport, parla del campionato della Juventus.

Nel corso della chiacchierata Zoff parla anche della situazione di Michele Di Gregorio, accostato alla Juventus in sede di mercato. "Sta crescendo molto bene. In Italia adesso abbiamo un panorama di portieri molto interessanti, che stanno dando buoni risultati. Di Gregorio è diventato uno dei migliori in Serie A. Con ragazzi come lui oltre ai vari Donnarumma e Vicario la Nazionale è ben coperta. Le sue doti principali? La reattività e la grande esplosività sono tra i suoi punti di forza. Mi sembra un portiere completo come testimonia il grande rendimento col Monza e perciò è pronto per il salto in una grande squadra".