Durante la parata Scudetto è stato tra i più 'esplosivi', in totale sintonia con i tifosi. Eppure Davide Frattesi ha sposato la causa nerazzurra solo la scorsa estate, anche se pochi mesi gli sono bastati per legarsi fortemente all'ambiente. E uno Scudetto conquistato così ha sicuramente rafforzato questo legame. Il centrocampista romano probabilmente ha giocato meno di quanto sperasse, ma non ha mai battuto ciglio, anzi. Ha riconosciuto la grandezza dei centrocampisti che gli stavano davanti provando a sfruttare ogni occasione concessagli da Simone Inzaghi. E l'atteggiamento battagliero sul rettangolo di gioco, unito ad alcuni gol pesanti messi a segno (soprattutto contro il Milan e quelli allo scadere contro Verona e Udinese), gli hanno permesso di ritagliarsi un ruolo determinante nell'anno della seconda stella. Oltre che porlo sotto i riflettori del mercato.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, un importante club spagnolo (la sensazione è che si tratti dell'Atletico Madrid) ha chiesto info su Frattesi al suo entourage. Lui però è felicissimo all'Inter e già pensa alla prossima stagione, sperando di guadagnare sempre più spazio. Riavvolgendo il nastro, la scelta nerazzurra è stata premiata, visto che l'estate scorsa lo volevano Juventus, Milan e Roma ma da marzo il classe '99 aveva in testa solo l'Inter. Ora l'obiettivo è disputare un grande Europeo in Germania, chiaro che facendo bene 'rischierebbe' di veder aumentare le società a lui interessate ma in Viale della Liberazione neanche prendono in considerazione l'idea di rinunciarvi. Sia per l'investimento fatto dal club la scorsa estate, sia per il bilancio più che soddisfacente della sua prima stagione a Milano.