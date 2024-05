Juan Cuadrado avrebbe senza dubbio voluto essere maggiormente coinvolto in questa stagione strepitosa da parte dell'Inter, che ha già conquistato con largo anticipo lo Scudetto della seconda stella. Il colombiano suo malgrado è dovuto rimanere ai box per circa quattro mesi dopo aver deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per superare il dolore al tendine che lo perseguitava da tempo. Sabato scorso contro il Sassuolo, a Reggio Emilia, Simone Inzaghi lo ha gettato nuovamente nella mischia e non per una semplice passerella, bensì per provare a dare una scossa a una partita che non si stava sviluppando nel modo giusto. A conferma della stima e della fiducia rimaste intatte nei confronti dell'esterno ex Juventus.

Il quale dopo aver celebrato l'ennesimo scudetto della sua carriera, dovrà scegliere la prossima meta perché a dispetto di qualche voce emersa nelle scorse settimane è altamente improbabile che possa rimanere per un'altra stagione all'Inter. Cuadrado preferirebbe rimanere in Europa, il suo agente Alessandro Lucci conosce bene il calcio turco (ha portato Edin Dzeko al Fenerbahçe) e questa potrebbe essere una soluzione anche se al momento non c'è nulla di concreto. Il giocatore ha invece molto mercato in Sudamerica, soprattutto in Messico, Brasile e Argentina. Non si può quindi escludere un ritorno nel continente d'origine per il Panita.