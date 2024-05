Il Corriere dello Sport torna sul caso della possibile agenzia governativa a cui sta lavorando i'esecutivo per controllare i conti del calcio italiano. Si tratterebbe, si legge, di un ente pubbico di nomina politica con 2,5 milioni di budget l'anno pagato dagli stessi club (che non lo vogliono) e una pianta organica di 30 unità che può determinare le licenze nazionali, ordinare ispezioni, dare pareri vincolanti sulle iscrizioni e innescare indgini della procura federale. Manderebbe in pensione la Covisoc e toglierebbe autodeterminazione allo sport.

Già lunedì 13 maggio la bozza potrebbe essere approvata al Consiglio dei Ministri, con qualche modifica ma con la stessa struttura. Fifa e Uefa sono state allarmate e da Zurigo e Nyon filtra "parecchia preoccupazione" per il caso italiano. Se n'è parlato ovviamente ieri in Federcalcio e nella riunione in Lega Serie A. Tutti contrari. Domani o dopo è previsto il vertice tra Abodi e Gravina.