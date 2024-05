"Bisogna vedere quale sarà il documento definitivo, visto che sono già state annunciate delle modifiche" ha prontamente risposto Evalina Christillin, interpellata a proposito dell'attuale tema che riguarda la creazione di un'agenzia governativa per il controllo economico dei club calcistici. "Ovviamente sono per l'autonomia dello sport, come è logico che sia. Ho sentito Infantino, si confronterà con la UEFA. La notizia è arrivata ieri, e a caldo, per UEFA e FIFA, non è bene reagire. Credo che arriveranno delle dichiarazioni. Io parlo per i miei incarichi internazionali. Le iscrizioni per chi partecipa alle competizioni internazionali sono gestite dalla UEFA e le licenze vengono date con controlli severissimi, non solo dal punto di vista finanziario. Il punto è quello: prevarranno i regolamenti UEFA e FIFA? Oppure l'agenzia politica. È comunque prematuro parlare. Sia la UEFA che la FIFA si sono riservate un po' di tempo per valutare la situazione e poi congiuntamente dire qualcosa" ha detto ai microfoni di TMW, a margine dell'evento organizzato dall'Università di Firenze 'Tra crisi e rilancio: la situazione economica del calcio italiano'.