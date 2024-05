Il Napoli sta pensando a Romelu Lukaku, pallino del futuro direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. A dirlo è Gianluca Di Marzio, spiegando il possibile incastro di mercato che potrebbe verificarsi in estate: l'idea dei partenopei nasce dal fatto che il Chelsea, dopo l'affondo a vuoto di un anno fa, è pronto rifarsi sotto per Victor Osimhen, la cui priorità è giocare in Premier League. Ecco perché, in questo scenario, Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare di cedere il centravanti nigeriano per almeno 70-80 milioni di euro più, appunto, il cartellino del belga. Da capire, ovviamente, oltre alla fattibilità economica dell'affare, la volontà dell'ex attaccante dell'Inter.