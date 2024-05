Nelle scorse ore l'Inter ha ufficializzato la propria partecipazione all’edizione 2024 del The Soccer Tournament (TST), il prestigioso evento di calcio a 7 degli Stati Uniti che si disputerà a Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno. Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro, commenta ai canali ufficiali del club il prossimo impegno che lo vedrà tra i protagonisti insieme a tanti ex compagni: "Siamo molto felici di essere la prima squadra di Serie A a partecipare al TST, che rappresenta per noi un modo per rafforzare il legame con i nostri tifosi negli Stati Uniti e per far innamorare dell’Inter sempre più appassionati di calcio in America. Siamo entusiasti di volare in North Carolina, uno stato che vive con grande passione il calcio. Questa esperienza rappresenta inoltre un nuovo e importante passo strategico di avvicinamento al Mondiale per Club del 2025 e lo faremo da Campioni d’Italia".

"Siamo onorati di accogliere l’Inter, Club campione della Serie A 2023-24, al TST 2024 - le paroel di Jon Mugar, CEO del TST. Il nostro evento sarà l'esclusivo touchpoint del Club in America quest'estate e siamo sicuri che i tifosi accorreranno a Cary per accoglierli".