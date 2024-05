È Yann Sommer il portiere più forte del campionato italiano. L'attestato di stima arriva da Gigi Buffon, importante (ex) collega dell'esperto estremo difensore svizzero che ha coperto i pali della porta dell'Inter campione d'Italia: "Qual è stato il miglior portiere del campionato? Per i gol subiti non puoi non dire Sommer. Per molti è stato una sorpresa, per me invece è stato una conferma, nel senso che è un portiere affidabilissimo", le parole dell'ex Juventus dal palco del 'Premio Bulgarelli' consegnato oggi a Simone Inzaghi.

Buffon allunga poi la lista inserendo il suo erede in bianconero: "Anche Szczesny ha fatto molto bene, quanto agli italiani abbiamo una fucina e un serbatoio che fanno ben sperare, da Donnarumma in giù siamo ampiamente coperti".

