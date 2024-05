Beppe Severgnini non crede che l'Inter instaurerà una monarchia assoluta in Serie A, come fatto dalla Juve nelle nove stagioni tricolore consecutive dal 2012 al 2020, dopo aver vinto lo scudetto della seconda stella: "Io lo escludo, anche per alcuni metodi utilizzati sui quali non voglio tornare sopra - le parole del giornalista a 'Tutti Convocati' su Radio 24 -. Mi auguro non accadano più certe cose, da tifoso non mancherei di farle notare. Tornando al calcio, credo che abbiamo assolutamente bisogno di due punte di riserva, quest'anno ci è andata bene che Thuram e Lautaro non si sono fatti male. Non puoi giocare con due attaccanti titolari e due che ci provano. Non so a cosa stesse pensando Arnautovic contro il Sassuolo, ma non puoi entrare così, con tutto l'affetto".