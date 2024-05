Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, conferma la piena disponibilità ad incontrare i presidenti di FIGC, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, LND e delle componenti in relazione alla costituzione di un soggetto tecnico e indipendente al quale affidare i controlli sulla gestione finanziaria e sul rispetto dei vari adempimenti dei club professionistici. Il ministro, specifica in una nota, confida si possa concorrere insieme al raggiungimento dell'obiettivo di configurare uno strumento terzo, nell'interesse comune di rendere più efficiente, credibile, sostenibile e competitivo il sistema calcistico nazionale