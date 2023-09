Inter e Milan arrivano al derby a braccetto in vetta alla classifica della Serie A. Tre vittorie a testa e punteggio pieno per nerazzurri e rossoneri che dopo la sosta si sfideranno nella stracittadina. Per trovare un precedente simile, con le due milanesi a pari punti al primo posto, bisogna tornare addirittura alla staione 1961/62, anche se allora il derby era quello di ritorno. Quella partita venne vinta dai nerazzurri, ma lo Scudetto fu rossonero.