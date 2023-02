Per il Bologna, Edin Dzeko è una vera e propria bestia nera: l'attaccante bosniaco, infatti, ha trovato la via del gol contro i felsinei per ben otto volte. Solo contro l'Atalanta Dzeko è andato a segno più volte (nove). Oltretutto, il Cigno di Sarajevo ha rifilato al Bologna la sua prima doppietta in nerazzurro in campionato, il 18 settembre 2021. Dzeko è vicino a essere coinvolto in 150 reti in Serie A, con 105 gol e 43 assist finora, ed è inoltre a un passo dalle 500 presenze nei maggiori cinque campionati europei.