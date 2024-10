Nicolò Barella raggiunge un importante traguardo personale. Con l'assist per il gol del 3-0 di Lautaro contro l'Empoli, il centrocampista sardo arriva a 50 partecipazioni attive in Serie A con la maglia dell’Inter. Nel dettaglio, il contributo di Bare si traduce in 16 reti e 34 assist che lo rendono un top player nel suo ruolo.